La GBT MedTrade Volley Palermo vince 3-0 contro Paola ed è 7ª al giro di boa

Coach Linda Troiano: "Con questa vittoria mi sono alleggerita un bel po'"

La GBT MedTrade Volley Palermo porta a casa il successo contro le calabresi della New Hospital Paola in uno scontro diretto per la salvezza terminato 3-0 in favore delle siciliane. Palermo chiude al settimo posto con 17 punti il girone di andata del campionato di Serie B2 Femminile.

I primi due set scivolano via senza patemi con le calabresi della New Hospital messe sotto pressione dal ritmo e dalla lucidità della GBT MedTrade Volley Palermo. Il terzo set, quasi alla conclusione del match, sembrava aver riaperto la strada alla squadra ospite, ma alla fine le palermitane tornano in gioco e chiudo la gara sul 3-0.

È il Coach Linda Troiano a scaricare a fine gara tutta l’adrenalina accumulata a Patti la scorsa settimana: “Sono contenta da morire, è stata una settimana pesantissima e con questa vittoria e questa prestazione mi sono alleggerita un bel po’. Dedichiamo la vittoria a Marta (Li Muli) che sicuramente ci sta guardando da casa”.

Ancora Coach Linda Troiano: “Il bilancio è più che positivo. Al netto di una sola prestazione sbagliata a Mascalucia, per il resto, abbiamo vinto le partite in cui dovevamo fare punti e nell’avvio di stagione abbiamo incontrato nelle prime cinque giornate le quattro squadre in testa alla classifica senza Pirrone e mai con la formazione al massimo della condizione. L’arrivo di Evola e un organico al completo ci hanno dato equilibrio. Gestiremo l’assenza di Marta: Carola Compagno ha solidità, Roberta Azzolina è in crescita e le giovani scalpitano dietro”.