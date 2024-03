Pallavolo, Akademia Messina batte Montecchio e si avvicina ai play-off

Maggipinto: "I tre punti ci servivano come l'oro"

MESSINA – È andata in scena la prima giornata del girone di ritorno della Pool Promozione di Serie A2 femminile di pallavolo. L’Akademia Sant’Anna – Città di Messina torna a vincere in trasferta, al “PalaFerroli” di San Bonifacio (VR), superando in tre set le padrone di casa dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Le messinesi rimettono a otto punti il distacco dalla sesta in classifica e a quattro giornate dalla conclusione i play-off sono più vicini.

Gara ampiamente condotta dalle ragazze di coach Bonafede che, dopo aver vinto con ampio margine di distacco i primi due parziali, subiscono il ritorno di Montecchio, complice anche un loro calo, forse di concentrazione, nell’ultimo. Con questo successo e in concomitanza della sconfitta al tie-break di Macerata con Perugia, la formazione messinese consolida la terza posizione, aumentando il distacco dalle inseguitrici. Sono quattro appunto le lunghezze che separano Messina dalla quarta posizione, occupata dalle marchigiane, e otto quelle dalla sesta, la prima esclusa dalla qualificazione ai play-off. E già domenica sera, se Messina (53 punti) dovesse battere in casa Cremona (45) e San Giovanni (44) non riuscisse ad ottenere i tre punti del confronto del “PalaMarignano” con l’Albese Como, le siciliane potrebbero già essere certe matematicamente di andarsi a giocare, nel prossimo mese di aprile, il secondo posto disponibile per la A1 ai play-off.

Nel post-gara, le dichiarazioni di Marianna Maggipinto: “Siamo davvero contente per questa vittoria; un passaggio importante del nostro campionato. I tre punti ci servivano come l’oro. In più venivamo da due sconfitte in trasferta: aver interrotto questo trend ci dà morale. Siamo una squadra molto fisica, ma il nostro punto di forza principale è il gruppo: lavoriamo bene e spingiamo a tutta forza ogni giorno”.