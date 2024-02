Volley, Messina ko al PalaMarignano. Coach Bonafede: “Gara mai iniziata”

Nel terzo turno di Pool Promozione passa San Giovanni in Marignano

Nel terzo turno di andata della Pool Promozione di Serie A2 femminile di pallavolo arriva il primo stop per le ragazze dell’Akademia Sant’Anna – Città di Messina. In tre set le siciliane cedono l’intera posta in palio alle avversarie di San Giovanni in Marignano.

In Romagna le ragazze di coach Bonafede subiscono la quinta sconfitta stagionale, la prima in Pool Promozione, al cospetto di un’avversaria che non ha sbagliato nulla, dimostrando, con una prestazione fatta di ritmo e aggressività in ogni fase di gioco, di poter ancora lottare per i play-off. Gara sempre in salita per le messinesi che, solo nel secondo set, sono riuscite a giocare alla pari con le padrone di casa, cedendo però nel finale. Per il resto dell’incontro, mai si è riusciti ad impensierire davvero le avversarie che hanno mostrato maggiore efficacia sia in fase offensiva che in difesa.

Nel post partita, le dichiarazioni del coach messinese Fabio Bonafede che analizza la sfida: “Purtroppo, oggi non ha funzionato nulla perché la gara da parte nostra non è neppure iniziata. Questo non toglie nessun merito a San Giovanni che ha giocato veramente una gran partita. Complimenti per tutto, anche per un pubblico fantastico e calorosissimo. Bella giornata di sport; resta il rammarico perché non è stata onorata da parte nostra. Si può perdere 3-0 ma non così”.