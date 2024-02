Pallavolo, ko al tie-break per Messina: al “PalaManera” vince Mondovì

Al giro di boa del Pool Promozione le messinesi sono terze in classifica

Nel quinto turno di andata della Pool Promozione della Serie A2 femminile di pallavolo, l’Akademia Sant’Anna – Città di Messina si ferma al tie-break al “PalaManera” contro Lpm Bam Mondovì. Terzo posto in classifica mantenuto al giro di boa, ma adesso il vantaggio su Macerata si è ridotto a due sole lunghezze.

Le messinesi sono costrette ad inseguire dopo aver ceduto il primo set alle avversarie, ma capaci brillantemente di vincere secondo e terzo, controllando bene le varie fasi dell’incontro. Nel quarto set, la reazione delle padrone di casa produce uno sviluppo di parziale giocato punto a punto e deciso ai vantaggi dalla maggiore lucidità delle “pumine” di Mondovì. Il tie-break è quasi una naturale prosecuzione di quanto visto nel precedente parziale, deciso ancora da particolari favorevoli alla formazione piemontese.

Nel post-gara, queste le dichiarazioni del coach delle siciliane Fabio Bonafede: “Innanzitutto, credo che la gente si sia divertita perché questo pomeriggio si è giocata una bella pallavolo da entrambe le parti. Gara molto combattuta, punto a punto. A noi manca un po’ di esperienza nel chiudere i punti vincenti, quando la situazione si fa calda. In casa, il nostro pubblico ci aiuta di più, mentre fuori casa può capitare vada così come oggi. La squadra ha comunque giocato e sotto l’aspetto della prestazione non posso davvero dire nulla. È mancata qualche individualità, però abbiamo giocato contro una bella squadra che merita di più della classifica attuale. Ci portiamo a casa questo punto senza recriminazioni e che ci teniamo stretto”.