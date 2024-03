La GBT MedTrade Volley Palermo domina il derby contro la Com.Fer

Coach Linda Troiano: "Volevamo vincere in modo netto e ci siamo riuscite"

PALERMO – Il derby del capoluogo siciliano è ancora una volta giallazzurro. La GBT MedTrade Volley Palermo chiude la pratica Com.Fer in tre set senza mai concedere respiro alle ragazze di Fabio Giarrusso in una partita particolare per il campanilismo, certamente, ma ancora di più per i punti salvezza in palio.

Il primo set inizia nel segno della tensione emotiva più da parte della GBT MedTrade che da quella della Com.Fer proprio per l’importanza della sfida in chiave salvezza. Tanti gli errori dai nove metri per le giallazzurre e qualche imprecisione di troppo dettata dalla voglia di fare tanto e fare bene. Poi, è il secondo parziale chiuso 25-9 ad incanalare la partita verso un binario ad alta velocità verso i tre punti finali che permettono alla GBT MedTrade Volley Palermo di arrivare in classifica all’ottavo posto a quota 23 punti e a ben otto di distacco dalla zona retrocessione a sette giornate dalla fine della stagione regolare.

Coach Linda Troiano è raggiante a fine partita: “Volevamo vincere in modo netto e ci siamo riuscite. Dovevamo dare seguito alla buona prestazione di domenica scorsa e avevo chiesto alle ragazze di approcciare sin dal primo punto in modo deciso. Non volevamo correre il rischio di restare a lottare punto a punto per troppi scambi e il parziale finale del secondo set dimostra quanto lavoro siamo riuscite a completare da un punto di vista mentale. Ringrazio per questo il nostro mental trainer, Alessandro Natale, perché oltre alla crescita tecnica e tattica stiamo curando lo sviluppo di una mentalità positiva nell’approccio alle gare e nella gestione dei momenti difficili. Ci tengo a ringraziare il nostro massofisioterapista Fabio Lo Monaco che, ancora una volta, ha recuperato le infortunate in tempi da record”.