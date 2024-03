La GBT MedTrade Volley Palermo perde in tre set contro Mascalucia

Il club catanese "bestia nera" delle ragazze di Linda Troiano

La Bricocity Galpe Alus Mascalucia è la “bestia nera” della GBT MedTrade Volley Palermo che, come nella gara d’andata, si piega in tre set senza mai dare davvero la sensazione di essere in campo. Con la testa, soprattutto. Le palermitane perdono la ventesima giornata del campionato di Serie B2 femminile di pallavolo.

Merito delle regazze di Davide Giuffrida, sin dai primi punti determinate a togliere ossigeno alle avversarie, che hanno trovato in Sharon Luzzi un cecchino infallibile. Ma le giallazzurre hanno tanto da rimproverarsi, per l’approccio ancora una volta troppo morbido alla gara casalinga, e perché nei rari momenti in cui sono riuscite a giocare con la giusta convinzione hanno lottato alla pari contro una formazione che le precedeva in classifica.

Ruota proprio intorno a questo concetto l’analisi di fine di coach Linda Troiano: “L’amarezza è profonda. Quando si subisce un 3-0 in casa, non è mai facile trovare a caldo le spiegazioni giuste, se la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative che avevamo costruito in settimana lavorando in palestra su dettagli tattici e tecnici. Il rammarico più grande è la mancanza di continuità, sia delle singole che di squadra, perché avremmo voluto approfittare del turno casalingo per dare seguito alla vittoria nel derby e continuare a mettere dentro punti salvezza. Dobbiamo giocare senza guardare la classifica, perché l’ambizione deve essere quella di strappare punti anche a quelle squadre che ci precedono. Le partite si giocano sul campo e sempre con la cattiveria agonistica necessaria per tirare fuori la prestazione migliore. Se non attacchiamo la spina, è difficile poi recuperare quando le squadre avversarie prendono vantaggi importanti ad inizio set”.