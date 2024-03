GBT MedTrade Volley Palermo: ko a testa alta contro Caltanissetta

Azzolina e Smeraldo costrette ad uscire per infortunio. In campo con tre ragazze Under 16

PALERMO – A Sferracavallo l’arrivo della seconda forza del girone L del campionato nazionale di Serie B2 femminile, la Traina Srl Caltanissetta, lasciava poco spazio alla vigilia ad un pronostico diverso dal 3-0 finale in favore delle ragazze di Coach Marco Relato. In realtà, nella palestra dell’Oratorio Santi Cosma e Damiano le emozioni non sono mancate e, per parecchi scambi, la differenza in classifica è sembrata minore rispetto a quanto recitano in numeri.

L’allenatrice delle palermitane Linda Troiano ha dovuto rinunciare a metà del primo set all’opposto Roberta Azzolina, poi rientrata ad inizio del terzo parziale, per un problema muscolare alla coscia. Nel secondo set, invece, ha lasciato anzitempo il campo la palleggiatrice Aurora Smeraldo, per una brutta botta al ginocchio. Eventi che hanno costretto la GBT MedTrade Volley Palermo a rivoluzionare l’assetto tattico. Intanto con la bulgara Svetla Angelova chiamata al palleggio. Poi con l’ingresso di Mimì Crapitti ed Elena Di Maria, due delle tre Under 16 in campo insieme al libero Chiara Lo Dico. Ragazze ancora una volta nella lista delle convocate, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili Marco Mencarelli, per uno stage di allenamenti del Club Italia del Sud. Stage in programma il prossimo 29 marzo a Campobasso agli ordini di Coach Daniele Turino.

Coach Linda Troiano è soddisfatta a fine gara: “Avevamo nulla da perdere contro Caltanissetta. Zero pressione, ma tanto da imparare in una partita contro un avversario di primo livello che gioca insieme a Modica e CUS Catania un campionato a parte. Peccato per i problemi fisici di Azzolina e Smeraldo che ci hanno fatto cambiare gli equilibri. Ho preferito tenerle ferme per precauzione, visto che sabato avremo il derby palermitano in trasferta in cui ci sono in palio punti salvezza importanti. È sempre stata mia intenzione puntare sulle giovani, ho voluto dare fiducia a Mimì Crapitti ed Elena Di Maria. Devo dire che sono davvero orgogliosa di come hanno approcciato alla gara, mostrando personalità e qualità”.