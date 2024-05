Pallavolo, arriva la salvezza in Serie B2 per la GBT MedTrade Volley Palermo

Ribaltato il match contro le messinesi de La Saracena

PALERMO – Sarà Serie B2 anche nella prossima stagione. La GBT MedTrade Volley Palermo si regala un pomeriggio di grandi emozioni nella palestra della scuola “Dante Alighieri” e ribalta le messinesi de La Saracena conquistando la matematica certezza di disputare un campionato nazionale anche il prossimo anno.

Due set sotto, un’atmosfera diventata surreale, poi, la reazione di orgoglio e cuore condita da tattica lucida e tecnica pulita contro un avversario già sazio e intenzionato a portare a casa l’intera posta. Le motivazioni, però, questa volta hanno avuto davvero il sopravvento. In quel quarto set chiuso da Martina Pirrone e compagne 26-24 c’è un po’ tutta l’essenza del campionato delle ragazze di Linda Troiano.

Un’iperbole di emozioni e di prestazioni che hanno spesso acceso la fiamma della passione e, a volte, spento del tutto l’entusiasmo in una stagione travagliata anche a causa degli infortuni. E la presenza a bordocampo della schiacciatrice Marta Li Muli, che proprio nella gara di andata fu costretta ad uscire per la distorsione al ginocchio che la terrà fuori fino all’inizio del prossimo torneo, ha dato quella sensazione di chiusura del cerchio positiva. Un’implosione di tutte quelle sensazioni negative che avevano accompagnato, fisiologicamente, la preparazione di questa partita in settimana.

Le dichiarazioni finali

Il presidente Domenico Arena ha trattenuto a stento le lacrime: “Stava diventando un incubo. Ma adesso è finito tutto. I ringraziamenti vanno allo staff tecnico e alle ragazze che ci hanno creduto sempre, oggi più che mai, e che hanno voluto sancire con una vittoria la permanenza in Serie B2. Non ci ha mai regalato niente nessuno, il destino ci ha messo di fronte a delle sfide che, evidentemente, eravamo in grado di superare, ma che ci hanno fatto penare forse più di quanto avevamo previsto”.

Raccoglie applausi a scena aperta e abbracci coach Linda Troiano: “Era stata una settimana impegnativa, soprattutto da un punto di vista mentale, perché nel mezzo avevamo anche perso una finale regionale Under 16 a Enna contro Catania sempre al quinto set. Questa volta, però, l’abbiamo recuperata e l’abbiamo voluta vincere. Adesso, però, vogliamo chiudere in bellezza. Ci aspetta la trasferta di sabato a Paola. Ci sarà tempo per pensare al futuro”.