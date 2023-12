L'esposto dell'associazione che difende i consumatori

CATANIA – A seguito della multa dell’Antitrust ai danni di Chiara Ferragni per pratica commerciale scorretta sul pandoro di beneficenza Balocco, il Codacons ha annunciato per lunedì prossimo la presentazione di un esposto alle nove Procure della Repubblica siciliane affinché valutino l’apertura di una indagine per possibili profili penali a carico dell’influencer, che – afferma l’associazione “sarà chiamata a rispondere del possibile reato di truffa aggravata, con la richiesta di porre sotto sequestro i conti delle sue società a tutela delle azioni di rivalsa da parte dei consumatori che hanno acquistato il pandoro griffato’.

Codacons all’attacco contro Ferragni

Il Codacons chiede poi alla guardia di finanza di “porre sotto sequestro i conti delle società legate all’influencer allo scopo di garantire le azioni di rivalsa dei consumatori che hanno acquistato il pandoro incriminato, consumatori che, in presenza di scontrini o documentazione attestante l’acquisto, possono avvalersi dell’associazione dei consumatori (inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it ) per intentare causa all’influencer”.