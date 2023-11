Panico a bordo di un aereo: passeggero apre la porta d’emergenza e salta nel vuoto VIDEO

Un gesto che ha creato caos

NEW ORLEANS, USA – Un passeggero a bordo di un volo della Southwest Airlines apre la porta d’emergenza e salta nel vuoto all’Aeroporto Internazionale Louis Armstrong di New Orleans. Un uomo di 38 anni, in un atto improvviso e pericoloso, ha aperto il portellone, salendo sull’ala prima di gettarsi sulla pista.

Passeggero apre la porta d’emergenza: panico a bordo dell’aereo

Questo atto inaspettato ha generato momenti di panico tra i passeggeri. Le immagini girate dallo smartphone di uno dei presenti mostrano il caos e la confusione che si sono scatenati a seguito dell’azione folle dell’uomo. Secondo alcune informazioni, l’uomo potrebbe avere problemi di salute mentale.

Le autorità aeroportuali di New Orleans hanno prontamente fermato l’uomo e garantito la sicurezza di tutti i presenti.



