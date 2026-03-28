Pantelleria, 70enne trasportato d’urgenza in volo a Trapani

La missione è stata attivata su richiesta della prefettura

PANTELLERIA (TRAPANI) – Intervento salva-vita nella tarda serata di ieri, venerdì 27 marzo, quando, con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare, un uomo di 70 anni è stato trasportato d’urgenza da Pantelleria a Trapani.

Il volo, decollato dall’aeroporto di Pantelleria, ha raggiunto Trapani poco dopo, consentendo il rapido trasferimento del paziente presso l’ospedale del capoluogo. L’uomo, proveniente dal Presidio Ospedaliero “B. Nagar” di Pantelleria, è stato assistito durante il volo da un’équipe medica composta da due sanitari, che ne hanno garantito il monitoraggio continuo.

La missione è stata attivata su richiesta della prefettura di Trapani e coordinata dalla sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea di Milano, che ha disposto l’immediato impiego del 31esimo Stormo, tra i reparti in prontezza operativa per questo tipo di interventi. Il volo è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.