Pantelleria, donna cade da una scogliera: soccorsa

L'incidente è avvenuto a "Balata dei Turchi"

1' DI LETTURA

PANTELLERIA (TP) – Una donna è stata soccorsa dalla Guardia costiera di Pantelleria. Era caduta a “Balata dei Turchi”, una località a sud dell’isola. La richiesta di soccorso è pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria da parte del Servizio 118 nazionale. La località è di natura rocciosa e difficoltosa da raggiungere via terra.

I soccorsi

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Guardia Costiera di Pantelleria, sono state eseguite mediante l’impiego del battello GC B110, più idoneo ad operare nelle località rocciose e a più basso fondale, e dalla motovedetta CP 331 mediante la quale, dopo il trasbordo, la persona traumatizzata è stata trasportata presso il porto di Pantelleria per poi essere trasferita presso il locale ospedale per i necessari accertamenti sanitari.

L’intervento, difficoltoso per il basso fondale, la presenza di rocce affioranti e condizioni meteo marine non estremamente favorevoli, si è concluso positivamente anche grazie al prezioso supporto sanitario del personale del locale servizio 118, che dapprima a terra ha provveduto alle prime cure del caso e a mettere in sicurezza la donna traumatizzata, e poi ad assisterla per tutto il tragitto imbarcando sui mezzi della Guardia Costiera.