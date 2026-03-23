L'uomo è deceduto sotto gli occhi dei suoi quattro figli

Un uomo di 49 anni è morto nella sua abitazione a Filottrano, in provincia di Ancona, dopo un malore accusato poche ore prima. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione durati a lungo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

A perdere la vita è stato Paolo Accorroni, volto molto conosciuto in paese, marito e padre di quattro figli. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della famiglia.

Il malore dopo il rientro a casa

La mattina era trascorsa tra impegni e gesti di solidarietà. Paolo Accorroni, operaio della ditta edile stradale Maggiori di Filottrano, si era recato all’Avis per la sua prima donazione di sangue, formalizzando anche l’iscrizione come donatore.

Una volta rientrato a casa aveva accusato una sensazione di debolezza. Nulla che facesse pensare a un’emergenza. I familiari avevano attribuito il malessere al prelievo appena effettuato. L’uomo si era quindi sdraiato per riposare, in attesa degli impegni del pomeriggio tra attività con gli scout e la partita del figlio, impegnato con la Filottranese.

Poco prima dell’ora di pranzo, però, la situazione è precipitata. Accorroni si è alzato ma ha perso i sensi, crollando a terra.

L’arresto cardiaco e i soccorsi

A dare l’allarme è stata la moglie, che ha chiamato immediatamente il 112. I sanitari giunti sul posto hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco.

Sono iniziate subito le manovre di rianimazione. Per quaranta minuti il personale sanitario ha tentato di far ripartire il cuore, tra la speranza dei familiari e l’attesa carica di angoscia. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile.

Chi era Paolo Accorroni morto a Filottrano

La notizia della morte si è diffusa rapidamente a Filottrano, dove Paolo Accorroni era molto stimato. Non era solo un lavoratore, ma una figura attiva nella vita sociale del territorio.

Sensei di judo, donatore di sangue, responsabile dei gruppi scout della parrocchia, volontario della Protezione civile e collaboratore della Filottranese Calcio: erano molte le attività a cui si dedicava con impegno, trovando sempre tempo per la famiglia e per la comunità.

Il cordoglio della comunità

Il dolore ha coinvolto anche il mondo sportivo locale. La Filottranese ha deciso di annullare le partite delle giovanili in programma nel pomeriggio.

La scomparsa improvvisa di Paolo Accorroni lascia un vuoto profondo nella comunità e soprattutto nella sua famiglia. Nei suoi quattro figli resta il ricordo di un padre sempre presente, mentre il paese si stringe attorno ai suoi cari in un momento di dolore che le parole faticano a raccontare.

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