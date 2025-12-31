L’oroscopo 2026 di Paolo Fox, grafici e previsioni a “I Fatti Vostri”: i segni top e flop

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox sono l’evento più atteso insieme al countdown di fine anno. Nella puntata de “I Fatti Vostri” andata in onda mercoledì 31 dicembre, l’astrologo più amato della tv ha svelato l’andamento grafico dei 12 segni zodiacali per il nuovo anno.

Scopri qui di seguito come sarà il tuo 2026.

Paolo Fox (Foto da video)

Ariete

Chiudete il 2025 con qualche problemino di carattere contrattuale, forse anche finanziario. Ci sono state anche persone che hanno cercato di crearvi dei problemi e che in qualche modo dovete evitare. Tutto ciò è frutto di un Giove dissonante che vi darà ancora qualche problemino agli inizi del 2026. I mesi di gennaio e febbraio saranno un po’ sul basso e questo varrà anche per i sentimenti. In particolare, i primi 15 giorni di gennaio potrebbero essere soggetti a qualche tensione. Non è detto che ci sarà per forza una crisi d’amore, però è molto probabile che alcune problematiche si riverseranno nell’ambiente familiare. Bisogna aspettare la primavera per avere qualcosa di più. Già attorno ad aprile avrete delle buone occasioni. A marzo Venere sarà nel vostro segno. Il momento clou sarà a luglio quando Giove inizierà un transito che permetterà di abbandonare tristi trascorsi e magari anche di innovare, se è quello che volete. Venere, in ottimo aspetto anche a luglio, rappresenta una novità per chi vuole sposarsi o convivere. La fine dell’anno sarà molto valida per amore, lavoro e fortuna. Nel complesso, sarà un anno che partirà in maniera sbandata, che vi metterà nelle condizioni di regolare alcuni conti in sospeso e che poi vi darà qualcosa di più.

Toro

Il 2026 sarà un anno di grande forza e vantaggio per voi che avete tanta voglia di riscatto. L’unico mese un po’ giù di corda sarà quello di febbraio per via di una concentrazione di pianeti un po’ particolare. Sarà un mese in cui sia in amore che nel lavoro dovrete fare i conti con alcune tensioni. Non saprete se rinnovare o no un accordo ma sarà una situazione del tutto passeggera. Ad aprile, quando Venere sarà nel vostro segno zodiacale, avrete qualcosa in più. I primi sei saranno mesi importanti. Avrete un periodo buono per mettere a posto contratti e accordi, poi quello che è fatto è fatto. Da luglio avrete un cielo di garanzia rispetto a quello che avere impostato prima. Quindi se volete ratificare accordi o parlare d’amore, la prima parte dell’anno sarà la migliore. A maggio, Mercurio sarà nel vostro segno e porterà anche qualche soldino in più.

Gemelli

L’andamento sarà altalenante ma solo all’inizio per quanto riguarda l’amore. Tra gennaio e febbraio, il cielo sarà abbastanza stabile. A maggio arrivrà Venere nel segno e da lì si apriranno delle occasioni in più. Avrete un cielo più efficace per le relazioni. Chi vuole sposarsi o convivere ma anche le persone che sono single potrebbero fare delle grandi scelte nella seconda parte dell’anno. A maggio Mercurio, che rappresenta i contratti e gli accordi che saranno rinnovati, sarà nel vostro segno. Il 2025, tra novembre e dicembre, non ha portato molte garanzie. La cosa bella è che la seconda parte del 2026 vi darà molto di più. Tutto sommato, sarà un anno stabile con un picco massimo a giugno e con delle soluzioni che potrebbero arrivare anche da metà anno. La fortuna si farà sentire soprattutto a marzo e a giugno, mentre il mese più silenzioso sarà quello di settembre. Se siete single, datevi da fare. Se volete qualcosa di più, in estate avrete la possibilità di ottenere un grande vantaggio.

Cancro

Per quanto riguarda il lavoro, state cercando un riscatto e Giove, che sarà nel segno fino a giugno, vi proteggerà anche se ogni tanto ci sarà da discutere e anche se, soprattutto attorno ad aprile, dovrete fare valere i vostri diritti. L’amore sarà più altalenante. Febbraio sarà un mese buono ma a marzo ci sarà un piccolo calo. In effetti, Saturno inizierà un transito che porrà dei limiti. Quindi tutti i rapporti che non funzionano e che non amate, con ogni probabilità nel 2026 saranno chiusi una volta per tutte. Giugno, con Venere nel segno, sarà il mese degli innamorati. Mercurio sarà con voi a giugno e a luglio. Quelli saranno i mesi delle grandi conoscenze, delle grandi scelte per chi vuole sposarsi o convivere. Se avete già fatto dei passi importanti nel 2025, chissà che non ci sia la voglia di avere un figlio, se non ci sono dei limiti fisici, e di portare avanti dei progetti che riguardano la casa. Vedrete che i mesi più caldi del 2026 saranno proprio giugno e luglio. Per la fortuna, buoni maggio, luglio e novembre. Ci saranno delle buone occasioni da sfruttare, anche dal punto di vista pratico.

Leone

Nel 2026 il vostro sarà uno dei segni più forti perché avrete due paladini d’eccellenza: Saturno e Giove. Se a ciò sommo che siete irrefrenabili, posso dire che avrete il massimo. In amore dovrete lavorare bene, nessun contrasto tra gennaio e febbraio perché ci saranno alcuni pianeti in opposizione. Però se guardo maggio, giugno e luglio, quando Giove entrerà nel vostro segno, non posso che dire “Forza Leone”. Da giugno ad agosto saranno favorite tutte le scelte che riguardano le amicizie e le passioni. Il grafico del lavoro è un crescendo continuo per gli studenti che vogliono laurearsi e per quelli che hanno un grande progetto. L’aspetto da considerare in maniera più critica è quello economico perché ogni tanto vi lanciate nelle utopie, ma nel 2026 le vostre scelte dovranno essere costruttive, altrimenti rischierete di non riuscire a completarle. Per la fortuna, buono il mese di marzo. Giugno, luglio e agosto top. Altro mese molto importante è quello di ottobre. Nel complesso, grandi eventi che voi stessi dovrete in qualche modo maturare e programmare.

Vergine

Avete bisogno di un riscatto, riepilogo degli oroscopi precedenti. Avete vissuto gli ultimi mesi del 2025 in maniera molto pesante. Più volte ho pensato che nella vostra vita ci fossero dei contrasti o delle situazioni poco chiare. Navigare a vista non fa per voi ma siete stati costretti a farlo soprattutto tra agosto e dicembre. Nel campo lavorativo, gennaio 2026 porterà delle soluzioni. A febbraio ci sarà un piccolo calo ma fino a giugno la ripresa è continua al punto che agosto potrebbe essere molto efficiente visto che Mercurio sarà nel vostro segno. Quindi tutto quello che è mancato, prospettive, rassicurazioni, cambiamenti, sarà raggiungibile assieme ad una buona serenità. La parte centrale del 2026 è decisamente dalla vostra parte. L’autunno e l’inverno porteranno ancora di più. In amore, settembre, ottobre e novembre saranno mesi di crescita. Per il lavoro, tra agosto e dicembre, la situazione è ancora più stabile. Il 2026 sarà l’anno in cui riuscirete a superare molti conflitti e quello stato di stallo in cui vivete da tempo. Avete la mente sempre attiva, quindi per voi è molto importante che la razionalità non manchi, che ci siano degli stimoli esterni. Nel 2025 sono mancati ma torneranno nel 2026. La fase della fortuna, tra febbraio e maggio, è continua. Se un rapporto di lavoro non vi soddisfa o se volete portare avanti una crescita personale, nel 2026 potrete ottenere molto. Novembre un po’ sottotono ma solo per quanto riguarda la forza fisica. Recupererete a dicembre.

Bilancia

I primi mesi del 2026 saranno strani perché dovrete combattere, però nella vita i combattimenti servono. Se vinte, le battaglie portano una rassicurazione. Forse è l’autostima che dovrete riguadagnare. Da gennaio ad aprile, sarete sotto la pressione di Giove e Saturno, pianeti che vi faranno navigare a vista ma non vi daranno molte certezze. Forse durante la primavera, come è già capitato nel 2025, vi chiederete: “Cosa devo fare? Con chi devo andare? Da che parte devo muovermi?”. L’amore avrà un picco a febbraio, però chi è single o chi si è separato probabilmente avrà poche speranze di ripartire. Dall’estate, Giove vi libererà da un peso eccessivo che avete caricato negli ultimi due anni e anche per voi ci saranno delle novità, in particolare ad agosto quando Venere sarà nel vostro segno. Alla fine dell’anno, Venere ondeggerà. La seconda parte dell’anno vi permetterà di superare qualche piccola crisi, qualche mancanza che potrebbe capitare tra gennaio ed aprile sia a livello familiare che professionale. Luglio sarà un mese d’oro per le scelte e per le occasioni e anche novembre vi porterà delle buone rassicurazioni. Non prendete tutto di petto, una piccola vittoria sarà possibile anche a febbraio.

Scorpione

Quante volte vi ho detto che è molto importante cercare di rasserenare gli animi, di evitare conflitti e di mettervi contro le persone? Ecco, a livello lavorativo, è importante capire cosa accade da gennaio a marzo. Probabilmente a febbraio dovrete rivedere alcuni conti in sospeso. Giugno sarà rilevante. La prima parte dell’anno, con Giove attivo, sarà la migliore. La seconda andrà avanti su quello che riuscirete a costruire nella prima. Non voglio mettervi fretta, ma se vogliamo dare retta all’oroscopo, sarà fondamentale seguire l’ondata buona. Nel periodo tra gennaio e giugno dovrete dimostrare quanto valete, quanto siete forti, quanto è importante per voi costruire il futuro. Da luglio in poi, le occasioni saranno minori. Tra giugno e luglio avrete modo di verificare la vostra tenuta a livello lavorativo e magari anche di capire da che parte andare. Per quanto riguarda la fortuna, aprile vi porterà qualche tensione. Giugno sarà invece un mese di grande fortuna e farete delle grandi scelte. Anche ottobre vi renderà merito. In definitiva, puntate sulla prima parte dell’anno.

Sagittario

Il 2026 sarà un anno di grande recupero per voi che in generale siete vincenti e avete bisogno di conferme. Dopo un 2025 che qualche conferma ve l’ha tolta, necessitate di un 2026 che vi rassicuri. A febbraio una grande concentrazione di pianeti vi darà occasioni da sfruttare. Per l’amore, giugno sarà un mese di grandi scelte. Luglio potrebbe mettere in crisi le coppie che hanno avuto dei problemi. In generale la seconda parte dell’anno, in particolare tra agosto e dicembre, sarà la migliore. Avrete Giove e Saturno in ottimo aspetto. Il 2026 sarà un anno di crescita, che vi permetterà di fare le cose che nel 2025 non avete potuto fare. Siete tra i segni più favoriti, vi metto tra i primi posti per il 2026. Per quanto riguarda la fortuna, tra luglio e ottobre avrete il massimo.

Capricorno

Partite un po’ sonnolenti perché Giove e Saturno sono in aspetto agitato. È probabile che questo nuovo anno vi metterà in competizione con persone nuove o vi ponga dei dilemmi: “Continuo o no un certo progetto?”. È probabile che prima di maggio alcune garanzie non ci siano, che alcune sicurezze non siano a portata di mano. Però voi sapete che il tempo è galantuomo. Il Capricorno è governato da Saturno, il pianeta che rappresenta il trascorrere delle settimane. Non date nulla per scontato, se entro aprile-maggio non avete ancora delle risposte o delle riconferme. Da luglio in poi, quando Giove non sarà più in opposizione, avrete delle novità. Per l’amore e per le relazioni sociali, tutta la seconda parte dell’anno sarà redditizia. Per voi nulla è mai stato facile. Il Capricorno si basa sull’esperienza, sul passato. Vuole sempre costruire e spesso si ritrova ad avere delle responsabilità maggiori rispetto ad altri segni dello zodiaco. Il 2026 sarà un anno faticoso, probabilmente a volte vi troverete in competizione con qualcuno o dovrete rivedere alcuni accordi e alcune alleanze. Alla fine dell’anno, però, avrete delle vittorie. Aprile, maggio e agosto saranno mesi utili per la fortuna.

Acquario

Soprattutto nella prima parte del 2026, ci sarà una bella concentrazione di pianeti. Tra gennaio e febbraio, sia in amore che nel lavoro farete delle grandi scelte. Quest’anno l’Acquario vuole cambiare vita, non so se potrà farlo perché soprattutto quelli che sono sposati o che hanno un contratto si sentiranno un po’ obbligati a completare certi progetti. Tra maggio, giugno e luglio avrete un oroscopo molto importante per quanto riguarda il lavoro. Anche l’Acquario è uno dei segni che certe scelte dovrà farle subito. Tra gennaio e maggio i giochi saranno aperti. Maggio, giugno e luglio saranno i momenti migliori per decidere in amore e sul lavoro. Giove sarà in opposizione da luglio e lì bisognerà farsi due conti, soprattutto a livello professionale. Attenzione alle spese esagerate, a quello che avete dimenticato se c’è qualcosa da completare. Se vi sentite sopraffatti da alcune persone, probabilmente avrete un momento di grande ribellione. Non escludo una piccola crisi tra agosto e settembre e ancora di più ad ottobre per il lavoro. Per i sentimenti, invece, le cose vanno abbastanza bene in un anno che vi porrà dei limiti soprattutto per quanto riguarda l’ambizione. Sarà importante essere costruttivi. Saturno, in ottimo aspetto per tutto l’anno, spingerà all’azione ma Giove in opposizione nella seconda parte dell’anno e una Venere un po’ capricciosa attorno ad ottobre potrebbero farvi rivedere alcuni conti e alcune amicizie.

Pesci

Partite alla grande perché gennaio, febbraio, marzo e aprile saranno mesi di grande rilevanza. A febbraio Venere sarà nel vostro segno. Amore e lavoro sono riconfermati, molti di voi hanno già ricevuto il nulla osta. Il 2026 vi spingerà anche ad osare perché avere un anno buono significa anche fare delle richieste. Fatele nel lavoro. Marzo sarà un mese spettacolare con Venere in ottimo aspetto, con Giove favoloso e con Mercurio nel segno. Anche a giugno potrete contare su un grande cielo. Nel corso del 2026 non avrete mai un oroscopo del tutto contrario, persino l’autunno e l’inverno saranno dalla vostra parte. Qualche momento di stop sul lavoro potrà esserci a luglio ma recupererete alla grande. Chi vuole sposarsi, convivere o vivere una storia d’amore importante, tra agosto e dicembre potrà ottenere molto di più. Grande cielo, grandi occasioni, con un picco massimo nel mese di giugno, nella parte centrale dell’anno.

Paolo Fox aveva offerto un’anticipazione del suo oroscopo per il 2026 durante la puntata di “Domenica In” andata in onda domenica 28 dicembre.