Paolo Fox svela l’oroscopo 2026: i segni più fortunati sono due

L'astrologo più famoso della tv è stato ospite a "Domenica In"

L’anno nuovo è alle porte e, durante la puntata di “Domenica In” andata in onda domenica 28 dicembre, Paolo Fox ha anticipato cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali.

Scopri qui di seguito come sarà il tuo 2026.

Ariete

Gli ultimi mesi sono stati abbastanza pesanti. Però guardando le stelle della prima parte del 2026, si legge una volontà di cambiamento che è anche una molla a fare. Se una cosa è facile, infatti, l’Ariete non la fa. Se è complicata, la vuole portare a termine. Bisognare respingere persone che cercano di mettere in discussione l’immagine e dovrete avere un po’ di forza. Da luglio, c’è un improvviso cambiamento di rotta e tutta la seconda parte del 2026 sarà molto interessante. Bellissima Venere per l’amore, marzo può essere interessante per le relazioni. Novità anche a fine anno, tra ottobre e dicembre.

Oroscopo 2026 di Paolo Fox: Toro

Marzo, aprile e maggio sono i mesi migliori. Essendo un segno di terra, al Toro piacciono anche i soldi. Quattro stelle in amore. Stesso voto al lavoro che per voi conta tantissimo. Fortuna tre stelle ma non perché non ce ne sia ma perché la prima parte dell’anno è più scorrevole mentre la seconda ha bisogno di qualche accortezza in più.

Gemelli

Anno interessante, non avete pianeti contrari. Dal 14 febbraio, Saturno – che vi ha un po’ bloccato negli ultimi due anni – va verso altri lidi e vi dà un’occasione per riemergere. Maggio con Venere nel segno sarà un mese importante per le relazioni, gli intrighi d’amore e per convalidare una storia. Maggio sarà interessante anche per il lavoro perché Mercurio entrerà nel vostro spazio zodiacale. Le occasioni migliori le avrete tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Il 2026 non comporterà bruschi cali, a parte una situazione un po’ caotica a settembre. Cinque stelle in amore e lavoro, fortuna quattro stelle.

Cancro

Giove continua a transitare nel segno nella prima parte del 2026, quindi le occasioni ci sono. Sul lavoro dovreste avere già avuto delle cose importanti in autunno. Ricordatevi che Giove è dalla vostra parte. Saturno sarà un po’ rallentante, tutto quello che sottoscriverete sarà gestito nel tempo. Non vi aspettate tutto e subito. Venere sarà nel vostro segno a maggio e giugno che saranno i mesi più intriganti dell’anno anche sotto il profilo sentimentale.

Oroscopo 2026 di Paolo Fox: Leone

Anno molto importante per il Leone che figura tra i segni migliori. C’è solo una piccola ombra tra gennaio e febbraio. Da febbraio, Saturno va in aspetto buono. Da marzo, recupero per quanto riguarda la vita lavorativa e le situazioni di carattere pratico. Giove nel segno e Saturno nel trigono a partire da giugno, quindi avrete un’estate pazzesca per chi si vuole sposare, per chi vuole convivere, per chi vuole trovare l’amore.

Vergine

Il 2025 è stato un anno complesso, soprattutto negli ultimi mesi. Vi siete sentiti un po’ sballottati, adesso bisogna costruire altre certezze e il nuovo anno vi viene incontro perché le stelle sono decisamente migliori. Il 2026 sarà un anno di ripartenza. Sul lavoro, febbraio sarà un mese un po’ in declino. Però, per tutto il resto dell’anno, avrete delle buone opportunità, anche di rimettervi in gioco. Le stelle di fine anno sono le migliori. Cercate di tirarvi su a livello emotivo e psicologico. Ultimamente la vostra testa era un po’ tra le nuvole. Luglio mese buono con Venere nel segno, agosto mese di affari con Mercurio nel segno.

Bilancia

La Bilancia cerca l’equilibrio in tutte le situazioni ma con i ritmi di oggi è difficile trovarlo. Ultimamente avete faticato a causa di un Giove dissonante che dall’autunno ha provocato dei disagi. Nella prima parte del 2026 Giove sarà ancora un po’ agitato. Da gennaio ad aprile, cercherete di ritrovare un po’ di equilibrio, soprattutto in famiglia e nelle relazioni con gli altri. In mente avete dei grandi progetti che potranno essere sviluppati dalla tarda primavera in poi. Da luglio, con Giove favorevole, si riparte. Luglio sarà un mese top, agosto con Venere nel segno sarà importante per le relazioni, settembre per il lavoro.

Oroscopo 2026 di Paolo Fox: Scorpione

Si parte molto bene. Puntate molto sui mesi di gennaio e marzo e date spazio ai vostri progetti più grandi. Dall’estate in poi si legge una situazione astrologica di calma piatta. Vi incito ad agire tra gennaio e maggio. Se volete farvi rinnovare un contratto, non aspettate luglio. Stessa cosa se volete sposarvi. Nella seconda parte dell’anno, Giove non è più attivo ma questo non vuol dire che le cose non arrivano ma prima dovete costruire delle certezze. A settembre-ottobre Venere sarà nel vostro segno, Mercurio tra ottobre e novembre. Quindi tra settembre e novembre avrete delle buone opportunità.

Sagittario

Quest’anno sarà molto importante dire quello che pensate e fare quello che desiderate. Il Sagittario ritroverà la voglia di investire sul proprio futuro e non accetterà intralci. Quello di primavera è un cielo molto bello, anche quello dell’estate. Luglio, agosto e settembre saranno mesi di grande forza. Potrebbe essere l’anno del matrimonio, della convivenza ma anche quello in cui direte “arrivederci, vi saluto”. È un anno che vi invita anche a viaggiare e avere contatti con altre città.

Capricorno

Annata importante, a parte i primi mesi dell’anno per la tensione provocata da Giove e Saturno. Maturate insofferenza se state con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Il Capricorno tende a isolarsi, quando deve fare una grande scelta non chiede agli altri e si chiude a riccio. All’inizio dell’anno potreste disfarvi di tutti i rompiscatole e di quelli che tolgono energia alla vostra vita. In primavera probabilmente ci sarà un avversario che vi contrasterà sul lavoro. Alla fine, il Capricorno riesce a vincere ogni sfida. Esperienza e serietà sono le sue carte vincenti. I primi quindici giorni di gennaio potrebbero essere già risolutivi per tante cose. Giugno, luglio e agosto saranno mesi vincenti per i sentimenti. L’estate è il periodo migliore se volete sposarvi. Sarà un anno faticoso perché Saturno sarà dissonante, ma di grande successo.

Oroscopo 2026 di Paolo Fox: Acquario

Gennaio con Venere nel segno sarà un mese importante per i sentimenti. L’Acquario ama cambiare e quando cambia si rivitalizza perché la monotonia lo uccide. Attenzione in amore perché questa voglia di cambiamento potrebbe creare dei problemi, soprattutto ad aprile, se non verrà percepita dal partner. Gli Acquario che non si sentono amati e che si sentono usati, ad aprile potrebbero mettere tutto in chiaro. Nella seconda parte dell’anno Giove andrà in opposizione e questo rappresenta una certa instabilità a livello lavorativo. Quindi sarà un anno importante con qualche chiarimento d’amore.

Pesci

Giove in ottimo aspetto tra gennaio, febbraio, marzo e aprile. Saranno mesi ricchi di grandi intuizioni, soprattutto marzo quando avrete una splendida Venere nel segno. Quindi durante la primavera i Pesci saranno molto forti e fortunati. Anche l’estate sarà una stagione importante. Le occasioni migliori ci saranno nella prima parte dell’anno quando Giove sarà in trigono. Nutrite la vostra spiritualità, date spazio alla vostra grande energia che ogni tanto si rivela in maniera enigmatica perché quando entrate in una sorta di meditazione interiore non riuscite ad avere contatti semplici con gli altri.

