Papa Francesco interrompe l’omelia: “Ho difficoltà a respirare”

Le scuse del Pontefice

ROMA – Difficoltà respiratorie e Papa Francesco è costretto a interrompere l’omelia. “Adesso mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, per difficoltà nel respiro”, ha detto il Papa, interrompendo la lettura durante la messa per il Giubileo delle Forze armate e di polizia in Piazza San Pietro.

Il Papa soffre per una bronchite

A quel punto Francesco ha passato il testo alla lettura dell’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Il Papa in questi giorni ha sofferto per una bronchite.

Udienze a Santa Marta

Nonostante i problemi fisici, tuttavia, il Papa aveva ha ugualmente di mantenere il programma delle udienze. Cambiata soltanto la location: Francesco si è limitato a spostare il tutto a Casa Santa Marta.