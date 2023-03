Papa Francesco in Russia? Il Cremlino: “Aspettiamo dichiarazione Vaticano”

Immagini di repertorio

“Dobbiamo aspettare una dichiarazione del Vaticano”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla possibilità di un viaggio di Papa Francesco in Russia. Sabato il Pontefice aveva ribadito di essere pronto ad “andare a Kiev, ma a “condizione di andare anche a in Russia”.

Francesco, per il suo decennale di pontificato, ha chiesto in regalo “la pace”, come si ascolta in Popecast, il primo podcast realizzato dal Papa con i media vaticani.

Il leader cinese Xi Jinping ha in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, probabilmente dopo la sua visita a Mosca la prossima settimana dove incontrerà Putin. Lo scrive il Wall Street Journal.

Il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riferisce il portavoce del Cremlino, inoltre, “non esclude” di partecipare al vertice del G20 a New Delhi in settembre, “ma la decisione non è stata ancora presa”.