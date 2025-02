Papa Francesco ricoverato, gli ultimi aggiornamenti

ROMA – “Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione”. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Bergoglio è ricoverato da qualche giorno al Policlinico Gemelli di Roma dove i medici stanno curando una polmonite bilaterale.

Il bollettino medico di ieri ha chiarito che la situazione clinica è complessa per il Pontefice 88enne. L’infezione alle vie respiratorie, che inizialmente era una bronchite, si è aggravata. Necessaria quindi una cura con antibiotici e cortisone.

Dal Policlinico Gemelli trapela comunque che il Papa di umore buono, prega e lavora entro i limiti delle possibilità dettate dalla situazione di ricovero. Bergoglio ieri ha ringraziato per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui.

Il Papa, durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona. Non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è “autoventilato”. Le stesse fonti vaticane sottolineano che “il cuore del Papa regge molto bene”.