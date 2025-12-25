Papa Leone: “Non temiamo la notte, il Natale è festa di pace e speranza”

CITTÀ DEL VATICANO – Il Natale “è festa della speranza, perché il bambino Gesù la accende in noi, facendoci messaggeri di pace. Con queste virtù nel cuore, senza temere la notte, possiamo andare incontro all’alba del giorno nuovo”. Lo dice Papa Leone nell’omelia della messa della notte di Natale.
“Mentre un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona. Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù. Ci basterà questo amore, per cambiare la nostra storia?”, ha aggiunto il Pontefice.