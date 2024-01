Parcheggiatori abusivi a Catania, due uomini denunciati e sanzionati

I controlli sulla sicurezza e sulla circolazione stradale

CATANIA – Due parcheggiatori abusivi a Catania sono stati denunciati dai carabinieri per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore con recidiva. I militari li hanno anche sanzionati amministrativamente per complessivi 1.400 euro.

I parcheggiatori abusivi a Catania

I due uomini, un 50enne ed un 76enne, sono stati sorpresi rispettivamente in via Beato Bernardo e in piazza Manganelli mentre chiedevano denaro ad alcuni conducenti intenti a parcheggiare le loro auto nelle aree di parcheggio comunali. Qualora qualche automobilista riferirà di avere subito minacce di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento, i due potrebbero essere indagati anche per il reato di estorsione.

La circolazione stradale

I controlli dei carabinieri si sono estesi anche alla circolazione stradale. Numerosi posti di blocco hanno consentito di fermare una trentina di veicoli e di controllare circa 70 persone. Sono state anche effettuate perquisizioni personali per la ricerca di armi e droga.

Sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada sono state elevate nei confronti di 11 automobilisti che non erano in regola con l’assicurazione obbligatoria del veicolo o con la revisione periodica oppure per contrastare soprattutto le condotte di guida potenzialmente pericolose per la sicurezza personale e pubblica, quali guida senza cinture di sicurezza, il mancato utilizzo del casco protettivo e la guida pericolosa. In totale sono stati così sequestrati tre veicoli, con sanzioni per i oltre 5.000 euro.