Parco Cassarà chiuso da 10 anni, Varrica (M5s): Comune in ritardo

La denuncia del deputato regionale pentastellato

PALERMO – “Il parco Cassarà di Palermo è chiuso da oltre dieci anni e, nonostante i ripetuti solleciti, l’amministrazione Lagalla è ancora in forte ritardo nelle procedure necessarie alla riapertura”. Lo dice il deputato regionale del M5S Adriano Varrica. “Alla fine del 2024 – ricorda Varrica – come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una diffida per sollecitare il Comune a depositare il piano di caratterizzazione, passaggio indispensabile per avviare la riapertura del parco. A settembre 2025 la Regione ha approvato il piano di caratterizzazione. Da quel momento il Comune aveva sei mesi per presentare il piano degli interventi necessari alla riapertura e oggi la scadenza del termine è imminente senza che sia stato fatto nulla”.

“Un ritardo grave e incomprensibile, che continua a privare i cittadini di un polmone verde fondamentale. Per questo – prosegue – abbiamo inviato una nuova diffida insieme ai consiglieri comunali M5S Concetta Amella, Antonino Randazzo e Giuseppe Miceli e al consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici, per costringere l’amministrazione a predisporre e realizzare gli interventi necessari senza ulteriori rinvii.” “Ricordo inoltre che siamo riusciti a ottenere un finanziamento regionale di 150 mila euro destinato proprio al parco: risorse già disponibili, che il Comune deve utilizzare immediatamente. Continueremo a vigilare affinché si metta fine a un’attesa ormai insostenibile per la nostra città”, conclude il deputato.