Lombardo: “Processo illogico, io ho inferto danni alla mafia”

Resoconto della via crucis giudiziaria. Ma i riflettori sono puntati sulle vicende di natura politica.

CATANIA. Tutti convocati all’Ex Galleria di via Musumeci. L’ex Governatore Lombardo torna a parlare sulla scorta dell’assoluzione confermata dalla Cassazione nel primo pomeriggio di martedì scorso.

Giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale contro l’assoluzione nel processo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, le ultime quarantotto ore sono state frenetiche.



E non tanto su una questione giudiziaria passata ormai in sordina. Il sentiero suggestivo verso il quale imbucarsi è diventato quello politico. Con un tempismo che sembra essere stato previsto dal più bravo dei registi, si vota a Catania tra poco più di due mesi: e con il centrodestra in piena impasse, il nome di Raffaele Lombardo a candidato sindaco di Catania è diventato il tormentone di questi ultimi due giorni.



Fantapolitica o possibilità, la conferenza stampa di oggi servirà (forse) anche a comprendere quanto sia reale questa opzione.

Le parole di Lombardo

“La mia sarà una breve introduzione. Preferisco che a dilungarsi siano i miei difensori. Dopo risponderò a tutte le vostre domande.

Come sapete, avanti ieri, si è conclusa questa lunga vicenda giudiziaria che mi ha visto protagonista con l’assoluzione della Corte d’Appello di Catania del 7 gennaio del 2022.

La vicenda inizia il 29 marzo del 2010: quindi oltre dieci anni.

Una vicenda che esplode con un continuo martellamento sui fatti dimostratisi poi infondati: irrilevanti dal punto di vista penale nel corso del dibattimento”.

“Una sentenza illogica”

“L’imputazione coatta mi indusse a pensare alle dimissioni da Governatore. Qualche giorno dopo per via della stampa che ha preteso di dettare l’agenda giudiziaria, si parlò di un mio arresto. Il procuratore della Repubblica confermò invece che non vi fosse nulla di tutto questo.

Con l’imputazione coatta decisi, però, di dimettermi.

Oggi traggo da una delle due sentenze della Cassazione, un aggettivo che identifica questo processo: nella prima sentenza della Cassazione si definì “illogica” la prima sentenza della Corte”.

“La mafia ha votato per altri partiti ed altre persone”

“Poche personalità politiche hanno inferto danni alla mafia così come ho fatto io. E’ negli atti del processo che la mafia ha votato per altri partiti ed altri uomini politici”.

“Mi porto dentro una grande amarezza”

“Io non mi sento né felice, né liberato: non basta una sentenza per cancellare la sensazione che mi porto dentro. E dentro porto una grande amarezza. Ringrazio i miei legali. Il professore Maiello, l’avvocato Maria Licata ed il professor Ziccone che oggi non ce l’ha fatta ad essere qua.

Ringrazio, ovviamente, i miei familiari: mia moglie e i miei figli. Non solo perchè mi sono stati vicini ma per tutto quello che hanno passato”.

“Ringrazio Dio e la mia famiglia”

“Ho avuto fede. Ringrazio Dio. Ieri, prima di rientrare da Roma, ho salutato i miei amici salesiani. Mantengo il massimo rispetto delle istituzioni, magistratura compresa per il lavoro ed impegno che hanno profuso in questo lungo confronto”.

Le parole del professor Maiello

“Tutto l’impianto accusatorio non si è basato sui fatti. Non su episodi. Non su determinati contributi di favoritismo. Bensì una fumosa quanto inafferrabile ipotesi dal neppure tanto vago stampo storiografico, di leggere una esperienza politica. E non con la lente delle prove ma mettendo insieme un insieme di fattoidi: ovvero, pseudo rappresentazioni del reale.

Il processo a Lombardo assurge a storture del sistema giudiziario. Si è costruito un processo su una constatazioni poco nitide, poco chiare. Un processo fondato sulle sabbie mobili di un’accusa che non faceva riferimento a fatti ed episodio e rispetto ai quali è possibile difendersi”.