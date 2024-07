L'annuncio social

PALERMO– “Sono onorato di essere stato eletto vicepresidente della Commissione Bilancio del Parlamento Europeo. Lavorerò con dedizione, in particolare per le aree più svantaggiate, per la Sicilia e la Sardegna. Grazie al PD e ai colleghi”. Lo scrive su X l’europarlamentare del Pd Giuseppe Lupo.