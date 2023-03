Parma-Palermo, al “Tardini” oltre tremila tifosi rosanero

Ancora una volta numeri importanti in merito all'affluenza dei sostenitori rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Lo stadio “Tardini” di Parma si prepara a colorarsi di rosanero. Come più volte accaduto nel corso della stagione, anche in trasferta i tifosi del Palermo rispondono presenti e per la sfida contro gli uomini di Pecchia si registrano già numeri importanti.

Come confermato dalla società rosa attraverso i canali social del club sono già 3047 i sostenitori della compagine di Corini previsti nel settore ospiti dell’impianto, numero che nelle prossime ore è destinato a crescere ancora.

ESODO ROSANERO

Che in casa Palermo il match contro il Parma, vero e proprio scontro diretto per la zona play-off, fosse particolarmente atteso lo si è capito fin dall’apertura della vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio “Tardini”. Dopo poche ore, infatti, i 1.872 posti riservati ai tifosi rosanero sono già andati sold out e le tante richieste hanno portato il club ducale ad aprire ai sostenitori ospiti anche la curva sud.

La vendita procede spedita e, in vista della gara di sabato alle ore 14:00, crescono le possibilità che anche quest’ultimo settore possa andare sold out. Qualora dovesse riempirsi anche la curva sud, circa un quarto della capienza del “Tardini” sarebbe colorata di rosa e di nero a conferma di un’affluenza di tifosi fuori casa difficilmente rintracciabile in Serie B.