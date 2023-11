Palermo, tragedia sfiorata al centro sportivo di Torretta per il vento VIDEO

Nella clip il momento di grande paura, struttura distrutta

Il forte vento di sabato 25 novembre, giunto anche a Palermo, ha causato forti danni alla struttura temporanea noleggiata da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi del centro sportivo rosanero a Torretta, in attesa che si concludano i lavori.

I danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di sabato 25 novembre e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell’area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporanea inagibile. In pochi istanti si è andati vicini a una tragedia.