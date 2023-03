Parma-Palermo, classifica appesa a un filo: al “Tardini” punti pesanti

Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica

Il Palermo prosegue la preparazione in campo verso la gara di sabato 1 aprile in programma alle ore 14:00. I rosanero infatti, tornati da pochi giorni dal mini-ritiro di Girona, si allenano in vista della sfida contro il Parma allo stadio “Ennio Tardini”, match valido per la 31a giornata del campionato di Serie B. Al rientro dopo la sosta per le partite delle nazionali, il club del capoluogo siciliano deve subito occuparsi di uno scontro diretto per la lotta play-off in graduatoria. Un incontro di rilievo e dal sapore di massima serie tra due piazze importanti nel panorama calcistico nazionale. Tanti gli ex, da una parte e dall’altra, che si incontreranno nella sfida tra Palermo e Parma: dal “Mudo” Vazquez a Gennaro Tutino, passando per Gennaro Troianiello che oggi collabora con lo staff tecnico di mister Pecchia.

LOTTA PLAY-OFF

La gara del “Tardini” mette in palio punti pesanti nella prima delle ultime otto giornate di campionato. I padroni di casa, infatti, sono noni in classifica a quota 41 punti. I siciliani, invece, si trovano appena sopra, con 42 lunghezze, e all’ottavo posto, il primo disponibile per giocare gli spareggi promozione. L’obiettivo, per entrambe le squadre, è quello di raggiungere i play-off a fine stagione e il rush finale della serie cadetta sarà decisivo in tal senso. A partire proprio da Parma-Palermo: una vittoria, per i rosanero, consentirebbe alla squadra di mister Corini di provare ad allungare il gap di consolidamento nella zona spareggi della graduatoria. Al decimo posto c’è il Como, con 39 punti; mentre nel settimo gradino della classifica c’è la Reggina, con gli stessi punti del Palermo (42). Quinto e sesto posto, invece, sono occupati da Pisa e Cagliari con 45 lunghezze ottenuto fino a questo momento.

UNO SGUARDO ALLA CLASSIFICA

1 Frosinone 62

2 Genoa 56*

3 Südtirol 51

4 Bari 50

5 Pisa 45

6 Cagliari 45

7 Reggina 42

8 Palermo 42

9 Parma 41

10 Como 39

11 Ternana 39

12 Modena 38

13 Ascoli 36

14 Cittadella 35

15 Perugia 33

16 Venezia 33

17 Cosenza 32

18 Benevento 29

19 SPAL 28

20 Brescia 28

* un punto di penalizzazione

RENDIMENTI DI PARMA E PALERMO

La squadra guidata dal tecnico di Bagnolo Mella potrebbe provare a puntare anche sul fattore campo. Il Parma, infatti, tra le mura amiche dello stadio “Tardini”, nelle ultime cinque gare ha ottenuto 7 punti sui 15 disponibili, a fronte di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. È pur vero, però, che il Palermo non ha fatto molto meglio nelle ultime cinque gare in trasferta. Il bottino di Brunori e compagni è di 6 punti realizzati lontano dal “Renzo Barbera”, grazie a una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. In un campionato equilibratissimo nella stagione ancora in corso, anche la sfida tra i Ducali e i rosanero metterà in evidenza il bilanciamento della serie cadetta di quest’anno. Un campionato che non consente di sottovalutare nessuna squadra a prescindere dalla posizione in graduatoria. Un campionato in cui le ultime otto gare saranno tutte decisive per poter ottenere il nuovo obiettivo stagionale dei rosa: la squadra di Corini, infatti, ha dichiaratamente virato sugli spareggi promozione.