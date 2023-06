Parroci, trasferimenti e conferme: le scelte di Monsignor Renna

Alla Cancelleria Arcivescovile, il 42enne Interlandi di ispirazione Comunione e Liberazione. Diversi cambi nelle parrocchie di Catania e della provincia.

CATANIA – Una Chiesa etnea in trasformazione. Monsignor Renna ridisegna i ruoli nelle diverse parrocchie ed all’interno dell’Arcidiocesi.

Ecco, di seguito, tutti i movimenti.

Nomine e assegnazioni

PLACIDO LAUDANI è il Presidente della Confederazione delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Catania. ANTONINO LONGO e LUIGI STRANO sono Consiglieri della Confederazione;

Il Reverendo P. NARCISIO SUNDA S.J. è Vice Direttore e Assistente Spirituale dell’Ufficio di Pastorale Universitaria;

Il Reverendo Sacerdote ROBERTO INTERLANDI è Cancelliere Arcivescovile;

Il Reverendo P. AGATINO GUGLIARA S.S.P. è Delegato Diocesano dell’Ordo Virginum;

Il Reverendo Sacerdote OTTAVIO MARCO MUSUMECI diventa Parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Trappeto di S. Giovanni La Punta;

Il Reverendo Sacerdote FRANCESCO LEONARDI Parroco della parrocchia Maris Stella in Catania;

Il Reverendo Sacerdote GABRIELE SERAFICA Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Maria del Carmelo al Canalicchio a Catania;

Il Reverendo Sacerdote ANDREA PELLEGRINO Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Sebastiano Martire in Maniace;

Il Reverendo Sacerdote GIUSEPPE MAIELI Parroco della parrocchia S. Pio X in Nesima Superiore a Catania;

Il Reverendo Sacerdote LUIGI SETTEMBRE Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Vincenzo Ferreri in Sarro a Zafferana Etnea;

Il Reverendo Sacerdote VINCENZO SAVIO NICOLOSI Parroco della parrocchia S. Maria del Carmelo a Ragalna;



Il Reverendo Sacerdote ANTONINO SAPUPPO Parroco della parrocchia S. Caterina V.M. a Trecastagni;

Il Reverendo Sacerdote STEPHANIL DIMBW NGAND C.F.D. Parroco della parrocchia S. Lucia al Fortino a Catania;

Il Reverendo Sacerdote GIOVANNI ROMEO Parroco della parrocchia Nostra Signora di Nazareth oltre Simeto a Catania;

Il Reverendo Sacerdote PIETRO STRANO Parroco della parrocchia S. Lucia V.M. ad Adrano;

Il Reverendo Sacerdote PIETRO STRANO Rettore della chiesa S. Antonio Abate ad Adrano;

Il Reverendo Sacerdote GIUSEPPE SAMMARTINO Parroco della parrocchia S. Cuore di Gesù a Paternò;

Il Reverendo Sacerdote CARLO PALAZZOLO Amministratore Parrocchiale della parrocchia S. Maria del Carmelo in Bongiardo a S. Venerina;

Il Reverendo Sacerdote ANGELO PIETRO LELLO Parroco della parrocchia Nostro Signore Gesù Cristo Re a Belpasso;

Il Reverendo Sacerdote ANTONINO NICOLOSO Parroco della parrocchia S. Maria della Guardia in Borrello a Belpasso;

Il Reverendo Sacerdote FRANCESCO MARIO PLATANIA Vicario Parrocchiale della parrocchia Maria SS. Annunziata a S. Agata Li Battiati;

Il Reverendo Sacerdote DOMENICO EVOLA Vicario Parrocchiale della parrocchia Natività del Signore a Catania;

Il Reverendo SacerdoteNUNZIO GALATI GIORDANO Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Sebastiano Martire a Maniace;

Il Reverendo Sacerdote CARMELO GUGLIELMINO Vicario Parrocchiale della parrocchia Maria SS. Immacolata a Belpasso;

Il Reverendo Sacerdote ALESSANDRO RONSISVALLE Vicario Parrocchiale della parrocchia S. Maria dell’Alto a Paternò;

Il Reverendo Sacerdote ANTONINO MILAZZO Rettore della chiesa S. Giovanni Evangelista a Adrano;

Il Reverendo Sacerdote CARMELO POLITI Cappellano delle Piccole Sorelle dei Poveri a Catania;

Le conferme

Il Reverendo Sacerdote VINCENZO BRANCHINA Parroco della parrocchia S. Leone Vescovo in Sciara Curia a Catania;

Il Reverendo Sacerdote FAUSTO GRIMALDI Parroco della parrocchia S. Euplio Martire a Catania;

Il Reverendo Sacerdote GIUSEPPE DI STEFANO Parroco della parrocchia S. Stefano Primo Martire in Catania.