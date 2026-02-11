Parte il consolidamento del centro abitato di Sinagra

Aggiudicato l'appalto per completare i lavori in contrada Martini

SINAGRA – Possono prendere il via i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Sinagra, nel Messinese. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha infatti aggiudicato l’appalto per contrada Martini. Si tratta di un intervento di completamento, dopo quello eseguito nel 2021, che consentirà di mitigare il rischio idrogeologico, ma anche di eliminare le fragilità di un versante particolarmente esposto ai fenomeni di smottamento: i movimenti franosi che si sono registrati nell’ultimo decennio ne hanno compromesso la stabilità, causando danni considerevoli a edifici e a infrastrutture pubbliche, senza considerare quelli subiti dal sistema viario.

A realizzare le opere, secondo la graduatoria stilata dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, sarà la Construction & Consolidations srl di Favara, in virtù di un ribasso del 31,7 per cento e per un importo di 590 mila euro.

L’intervento, che avrà una durata massima di 365 giorni, punta al pieno recupero funzionale del sito. Tra le misure tecniche previste dal progetto, la costruzione di una paratia di pali in cemento armato e muri su pali, oltre a soluzioni adeguate per una più efficiente regimentazione idraulica delle acque piovane. Il consolidamento si svilupperà in prosecuzione della paratia di pali già esistente e sino alla via Sant’Antonio, con la collocazione di una caditoia stradale con griglia metallica e di una condotta. Si procederà infine con la pulizia delle pareti rocciose, con la rimozione dei materiali di scarto e con nuovi muri di sostegno. Altre opere di raccolta e convogliamento delle acque verranno realizzate lungo la pista di emergenza con appositi pozzetti stradali.