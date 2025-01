Parte un colpo di pistola, bambina di 3 anni in fin di vita

Indagano i carabinieri

BERGAMO – Parte un colpo di pistola, bambina di tre anni in fin di vita. La piccola è in condizioni disperate, spiegano gli inquirenti in costante collegamento con il centro di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo.

Ma sulla dinamica che ha portato una bambina di tre anni a ferirsi con un colpo di pistola partito dall’arma del padre non ci sono ancora certezze. Non è chiaro se a premere il grilletto dell’arma incustodita sia stata la bimba di tre anni o la sorella di cinque. L’allarme è stato lanciato a metà pomeriggio ieri, da un’abitazione di Gardone Valtrompia, paese nel Bresciano celebre in tutto il mondo per la Beretta, la fabbrica d’armi più famosa d’Italia.

La piccola di tre anni è stata raggiunta in pieno viso da un proiettile calibro nove. Si tratterebbe di un colpo partito accidentalmente dall’arma del padre, regolarmente detenuta, che l’uomo pare tenesse carica – così ha riferito ai carabinieri – per paura dei ladri.