Partinico, Csa-Cisal: “Lombardo nuovo presidente Rsu al Comune”

Cannella: "Grande risultato"

PARTINICO (PA) – “Sarà Aldo Lombardo, eletto con la lista Csa-Cisal, il nuovo presidente della Rsu del comune di Partinico, la Rappresentanza sindacale unitaria. Vicepresidente sarà Francesco Calagna, eletto nella lista Cgil Fp, e segretario Girolamo Soresi della lista Uil Fpl Non possiamo che esserne soddisfatti e facciamo i nostri complimenti a Lombardo, cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso. Il Csa-Cisal rimarrà accanto ai lavoratori per affrontare le problematiche ancora aperte al Comune di Partinico”. Lo dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal.