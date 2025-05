Con l’auto sfondano il bar-tabacchi dell’Eni: l’assalto a Partinico

Il colpo sulla strada provinciale 17

PARTINICO (PALERMO) – Nuovo assalto con il metodo della spaccata in proincia di Palermo. I malviventi hanno messo in atto una tecnica ben collaudata per “ripulire” il bar-tabacchi di una stazione di servizio a Partinico.

Un’auto usata come ariete

E’ successo lungo la strada provinciale 17, al distributore Eni, dove la banda ha lanciato a forte velocità un’auto contro la vetrata. Con il mezzo usato come ariete è stato sfondato l’ingresso dell’area di ristoro, poi i ladri hanno passato al setaccio il locale.

Si sono impossessati di decine di stecche di sigarette e soldi in contanti, ma il bottino è ancora da quantificare. Si sono dati poi alla fuga, abbandonando sul posto l’auto risultata rubata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Le indagini

Sono state estrapolate le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso i malviventi in azione. Le ricerche sono in corso.

Il furto a Carini

Soltanto pochi giorni fa, l’ennesimo colpo è stato messo a segno a Carini, ai danni di un centro scommese Snai. In questo caso è finita nel mirino l’agenzia di piazza Vittoria, utilizzando anche stavolta una macchina rubata, scappando poi con quattro slot machine.