Con l’auto sfondano il punto Snai: ladri in fuga con le slot machine

Il colpo in piazza Vittoria a Carini

CARINI (PALERMO) – Nuovo furto con spaccata in provincia di Palermo. I ladri sono entrati in azione nella notte a Carini e hanno preso di mira un centro scommesse in piazza Vittoria. E’ stata messa in atto una tecnica ormai consolidata: i malviventi hanno infatti lanciato un’auto a forte velocità contro l’ingresso del punto Snai e hanno poi fatto irruzione nel locale.

In azione con un’auto rubata

Sono riusciti a portare via quattro slot machine che ssarebbero state caricate su un altro mezzo che la banda aveva a disposizione. L’auto con cui è stata ridotta in frantumi la vetrata è invece stata abbandonata sul posto.

Le indagini

Come hanno accertato i carabinieri di Villagrazia di Carini intervenuti sul posto, la macchina utilizzata come ariete era stata rubata. I militari hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire agli autori dell’ennesimo assalto con spaccata.

L’escalation di colpi con le stesse modalità

Tra i più recenti, quelli che risalgono soltanto a tre giorni fa a Palermo e a Terrasini. Nel primo caso è stato preso di mira un negozio di elettrodomestici e telefonia di viale Regione Siciliana Nord-Ovest, lungo la parallela dell’autostrada A/29 che conduce in città. I ladri hanno portato via soldi e decine di smartphone.

A Terrasini è invece stata sfondata la vetrina di una tabaccheria in via Benedetto Saputo, a pochi metri dal porto, ma il colpo è andato in fumo. Un fenomeno sempre più diffuso, che negli ultimi mesi ha fatto registrare una escalation di colpi sia in città che in provincia.