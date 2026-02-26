 Partinico, incendio in un maneggio: distrutto il fienile, cavalli salvi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Partinico, incendio in un maneggio: distrutto il fienile, cavalli salvi

Un corto circuito la probabile causa del rogo
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

PARTINICO – Un incendio è divampato la scorsa notte in un maneggio di Borgo Parrini a Partinico (Palermo) distruggendo il fienile utilizzato dalla scuola di equitazione dell’associazione Asd Campestro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 del mattino e solo questa mattina i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere gli ultimi focolai. I cavalli sono stati messi in salvo dai pompieri che stanno eseguendo la bonifica dell’area.

Ancora in fase di accertamento le cause del rogo. Per i titolari sarebbe stato causato da un corto circuito.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI