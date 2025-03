Partinico, trovato morto l’uomo che era scomparso da cinque giorni

E' stato individuato in un fossato

PARTINICO (PALERMO) – E’ stato trovato senza vita l’anziano che era scomparso a Partinico ormai da cinque giorni. Il corpo di Moustaquim Bouchaib, 83enne di origini marocchine, ma residente da tempo nella cittadina del Palermitano, è stato recuperato nella zona di contrada Cicala, era in un fossato.

Le ricerche

Lì si erano concentrate le ricerche e ieri sera era stata individuata la sua bicicletta. In campo, per ritrovare l’uomo, carabinieri, vigili del fuoco, forestale, polizia municipale, protezione civile e volontari, entrati in azione con l’attivazione del Coc, come disposto dal sindaco Pietro Rao.

Il Centro operativo comunale si è occupato della direzione e del coordinamento di tutte le attività di ricerca necessarie per il ritrovamento dell’uomo, con un massiccio intervento di uomini e mezzi, compresi elicotteri e droni che hanno battuto palmo a palmo tutto il territorio.

Era molto conosciuto in paese

L’anziano era molto conosciuto in paese perché si arrangiava facendo il parcheggiatore vicino al cimitero. Di lui si erano perse le tracce dopo una telefonata che aveva fatto alla moglie, a cui aveva riferito di essersi perso in aperta campagna.

Una chiamata che aveva permesso ai soccorsi di focalizzare le ricerche nell’area del depuratore, passata poi al setaccio, fino al drammatico epilogo. Il corpo presenta diverse ferite che sarebbero riconducibili a una caduta accidentale.

Il sindaco: “Abbiamo fatto tutto il possibile”

“Speravamo la vicenda si concludesse diversamente – dice il sindaco Pietro Rao – ma ormai le speranze erano appese a un filo. Era un uomo ch abbiamo sempre considerato uno di noi, ormai un partinicese, e a cui tutti volevano bene. Abbiamo cercato di aiutarlo in tutti i modi. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, ho contattato subito la protezione civile per cercare di fare tutto il possibile per lui. Siamo molto addolorati”.