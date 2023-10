Partinico, i cani abbaiano lui esce di casa e gli sparano: 29enne in ospedale

È ricoverato in codice rosso. I carabinieri indagano per ricostruire l'accaduto

PARTINICO (PALERMO) – Tentato omicidio la scorsa notte a Partinico dove un 29enne è stato colpito all’addome da un colpo di fucile. È successo nei pressi di un B&B lungo la strada provinciale 63.

Il figlio del titolare è uscito in giardino perché sentiva i cani abbaiare. È arrivato nei pressi del giardino ed è stato ferito con un colpo di fucile. Soccorso da personale del 118 è stato portato in codice rosso all’ospedale Civico di Partinico dove è ricoverato, ma sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.