VIDEO. Gli agenti sono stati insospettiti dai prezzi fuori mercato

PARTINICO (PALERMO) – Gli agenti della guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro un negozio di abbigliamento di Partinico, nella provincia di Palermo.

All’interno dell’attività sono stati rinvenuti capi d’abbigliamento contraffatti e, nascosto in un controsoffitto, 9 panetti di hashish e 68,5 grammi di cocaina.

I militari, da tempo, monitoravano l’esercizio commerciale in ragione degli insoliti prezzi di vendita applicati, che risultavano di importi sensibilmente inferiore a quelli di mercato.

All’atto del controllo il titolare del negozio non sarebbe stato in grado di esibire le fatture di acquisto della merce esposta, quantificata in oltre 3600 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti.

Inoltre, nel corso delle attività, a seguito dell’ispezione di un controsoffitto che aveva destato l’attenzione durante l’attività di ricerca nel locale sottoposto a controllo, rinvenivano 9 panetti di polline di Hashish pari a circa un chilo e mezzo e un involucro di plastica contenente 68,5 grammi di cocaina.

Il titolare del negozio d’abbigliamento è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per ricettazione e per il commercio di prodotti recanti segni falsi e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.