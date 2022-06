Partinico, vinto un milione di euro al Million Day

La vittoria risale al 7 giugno. Ecco come si gioca in questa lotteria

1' DI LETTURA

PALERMO – La dea bendata ha baciato Partinico dove è bastata una giocata di appena un euro per vincere un milione di euro. La vittoria risale al 7 giugno. Il Million Day è una lotteria che si basa sull’estrazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Per partecipare i giocatori devono compilare una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare, come nel caso del fortunato di Partinico.

La vincita dipende da quanti numeri sono stati indovinati: con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro; con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro; con 3 numeri indovinati si vincono 50 euro: con 2 numeri indovinati si vincono 2 euro.