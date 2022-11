Partono per New York e lasciano il figlio di 2 anni solo a casa: arrestati

Si tratta di una coppia di coniugi di 24 anni

NEW YORK – Lasciano il figlio di due anni solo a casa per andare a New York. Arrestata una coppia di genitori. La storia, che ha dell’inverosimile, viene dagli Usa. Una coppia del South Carolina è stata arrestata dopo aver lasciato il figlio a casa da solo mentre erano in viaggio nella Grande Mela.

Si tratta di Donald Gekonge e Darline Aldrich, entrambi di 24 anni, che ora devono rispondere di abbandono di minore e si trovano in carcere con una cauzione di 75mila dollari per lui e 50mila per lei.

A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario di un appartamento di Charleston che aveva cercato di mettersi in contatto con la coppia di inquilini senza riuscirci. Insospettito l’uomo ha chiamato la polizia che quando è entrata nell’appartamento ha trovato un bambino di 2 anni addormentato su un letto, per fortuna illeso.

Contattati dalla polizia, i genitori hanno spiegato di aver lasciato l’appartamento quella mattina presto e di essere a pochi Stati di distanza. L’uomo ha in un primo momento affermato di pensare che la consorte si stesse prendendo cura del bambino, poi ha ritrattato sostenendo che la moglie era con lui a New York. Così per i due coniugi si sono perte le porte del carcere.