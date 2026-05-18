È accaduto su un volo della Qantas che annuncia: "Tolleranza zero"

Momenti di caos ad alta quota su un volo diretto negli Stati Uniti. Un passeggero ha perso il controllo durante la traversata, aggredendo e mordendo un assistente di volo davanti agli altri viaggiatori. L’episodio ha costretto il pilota ad effettuare un atterraggio d’emergenza. Alla fine la compagnia ha deciso di vietare per sempre all’uomo di salire a bordo dei propri aerei.

Il volo partito da Melbourne e diretto a Dallas

Il caso riguarda il volo QF21 della Qantas, decollato venerdì 15 maggio alle 14.30 da Melbourne, in Australia, con destinazione Dallas. Secondo quanto ricostruito, dopo circa sette ore di volo la situazione a bordo sarebbe degenerata a causa del comportamento di un passeggero descritto come fortemente alterato. La tensione avrebbe spinto il comandante a cambiare rotta e dirigersi verso Papeete, nella Polinesia francese, per un atterraggio straordinario.

Passeggero morde assistente di volo, bloccato

Secondo quanto riportato dal Guardian, durante i momenti più concitati il passeggero avrebbe aggredito fisicamente un componente dell’equipaggio arrivando anche a morderlo. Per bloccarlo sarebbero intervenuti altri assistenti di volo insieme ad alcuni passeggeri presenti sull’aereo. La scena avrebbe creato forte paura tra le persone a bordo del velivolo.

La bizzarra richiesta: “Voglio uscire a fumare”

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe urlato espressioni offensive e avrebbe anche dichiarato di voler “uscire a farsi una sigaretta” mentre il velivolo si trovava in pieno volo sopra l’oceano. Una volta arrivato a Papeete, l’aereo è stato raggiunto dalle autorità locali che hanno preso in custodia il passeggero. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine il velivolo è stato rifornito ed è ripartito verso Dallas circa 35 minuti più tardi.

La dichiarazione della compagnia aerea

Dopo quanto accaduto, Qantas ha deciso di adottare una linea durissima. La compagnia ha infatti disposto nei confronti del passeggero un “no-fly ban” immediato e permanente. L’uomo non potrà più viaggiare né sui voli Qantas né su quelli della compagnia controllata Jetstar.

Un portavoce della compagnia ha ribadito la politica adottata contro comportamenti violenti o pericolosi a bordo degli aerei: “La sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio è la nostra priorità numero uno e abbiamo tolleranza zero per comportamenti di disturbo o minacciosi sui nostri voli”.

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