La Passione di Agata narrata dalle marionette dei fratelli Napoli

Lo spettacolo racconta la storia interiore di Sant’Aituzza

CATANIA- Il dramma interiore di Agata, serva di Cristo, rivive per mano del genio artistico de La Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli, maestri pupari catanesi dal 1921, che in occasione dei solenni festeggiamenti agatini, mercoledì 28 gennaio , alle ore 20.00, con replica per le scuole giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, nella Chiesa Cristo Re, metteranno in scena “La passione di Agata”.

“Abbiamo ripreso una tradizione dell’arte puparesca catanese– spiega Fiorenzo Napoli– perché mettere in scena la vita dei santi, oltre al classico repertorio cavalleresco, è un felice legame con la nostra storia di antichi pupari, che non abbiamo mai dimenticato di onorare”.

Un dramma costruito su testi latini

Un dramma, costruito sulla base dei testi latini, firmato da Alessandro e Fiorenzo Napoli, che racconta la storia interiore di Sant’Aituzza mantenendo tutti quegli episodi di tradizione popolare come i famosi particolari del telaio e del velo. La voce di Agata sarà interpretata dall’attrice Tiziana Giletto.

Una rappresentazione scenica tutta barocca con lo schiaffo, lo strappo delle mammelle, il tratto d’aculeo in scena e la fornace fuori scena, che mette in contrapposizione la santità di Agata innamorata di Cristo e la carnalità di Quinziano accecato dalla malata voglia di possedere la giovane donna a qualunque costo.

“A grande richiesta- conclude Fiorenzo Napoli- lo spettacolo sarà replicato sabato 14 marzo nell’imponente chiesa di San Nicolò l’Arena su richiesta del Comitato della festa di Sant’Agata”.