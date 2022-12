Pastore: “Ipotesi Palermo per me? Dopo i Mondiali valuterò”

"Voglio giocare ancora in questi ultimi anni di carriera"

“Ritorno al Palermo? Non si sa mai. Per ora ho lasciato l’Elche, ho bisogno di giocare. Ho lasciato il club spagnolo, abbiamo deciso di non continuare insieme perché non giocavo con continuità e per loro non era una buona cosa tenermi senza giocare. Io invece voglio giocare in questi ultimi anni di carriera – ha detto Javier Pastore ai microfoni di “Sky Sport” per commentare alcune ipotesi di calciomercato sul suo futuro -. Il Palermo per fortuna è salito in Serie B, sono felice per loro. A Palermo ho fatto due anni magnifici della mia carriera che non scorderò mai. Desidero sempre il meglio per la città, per i tifosi, perchè mi hanno sempre dimostrato tanto amore. Però per ora non ho pensato a nessuna squadra. Sono a Doha a seguire l’Argentina e penso solo a quello. Dal 19 Dicembre inizierò a muovermi vedendo che offerte riceverò”.