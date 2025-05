Adesca alcune ragazze: scatta una colluttazione, ferito un militare

Protagonista un cittadino straniero, bloccato da una folla infuriata

PATERNÒ (CATANIA) – A Paternò, un cittadino di origine straniera, in uno stato di alterazione psico-fisica, avrebbe iniziato a dare fastidio ad alcune persone in strada. La sua attenzione si sarebbe focalizzata soprattutto nei confronti gruppi di ragazzine. L’uomo le avrebbe avvicinate importunandole e, sembrerebbe, tentato di baciarle. Ragazzine che spaventate hanno reagito cacciandolo via.

In città si è subito sparsa la voce visto che l’uomo avrebbe continuato ad importunare altre ragazzine in diversi punti del paese fra le vie SS. Annunziata, Poggio e San Gaetano. Si sarebbe quindi scatenata una sorta di caccia all’uomo che una volta individuato sarebbe stato accerchiato, bloccato e malmenato da alcune persone.

Nel frattempo ad arrivare sono stati anche i Carabinieri che erano già sulle sue tracce poiché allertati precedentemente da diverse telefonate da parte di cittadini. I militari dell’Arma lo hanno sottratto dalle mani della folla inferocita e condotto in caserma.

Nella baraonda generale si sono registrati due feriti. Si tratta dello straniero e un carabiniere. In caserma sono giunte poi due ambulanze del 118. I mezzi sanitari sono entrati nel parcheggio della Compagnia e dopo qualche minuto sono uscite a sirene spiegate, scortate dalle pattuglie dei militari dell’Arma, per dirigenti in ospedale.

Le notizie sono ancora frammentarie e la dinamica dei fatti deve ancora essere ricostruita. Nelle zone dove sono accaduti i fatti una vecchietta è stata ritrovata a terra dolorante. Da capire ancora se è rimasta coinvolta nella vicenda o se si tratti di una caduta accidentale. Le indagini dei Carabinieri sono in corso e lo straniero potrebbe essere indagato per violenza sessuale.

La condanna del sindaco

“Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta questo pomeriggio a Paternò. Condanniamo ogni forma di violenza da parte chiunque e di qualsiasi nazionalità”. A parlare è il Sindaco Nino Naso a nome di tutta l’Amministrazione comunale. “Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che ringraziamo per il loro impegno a cui offriamo massima disponibilità e collaborazione. Esprimiamo ancora vicinanza e solidarietà ai carabinieri che nell’esercizio del proprio dovere, hanno riportato delle ferite per garantire l’ordine e per tutelare la sicurezza della nostra comunità”.