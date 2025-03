Paternò: auto prende fuoco durante la marcia, in salvo il conducente

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento

PATERNÒ (CATANIA) – Una Fiat Punto mentre percorreva via Vasta a Paternò ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente, accortosi della fuoriuscita di fumo dal vano motore, ha subito arrestato il mezzo in strada mettendosi in salvo.

Le fiamme hanno quindi avvolto la Punto e si sono propagate anche in un’auto che era in sosta: una Renault Twingo che è andata distrutta nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno spento l’incendio riportando le condizioni di sicurezza.