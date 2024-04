Paternò, Salvatore Comis si dimette dopo l’operazione Athena

Lascia l'assessore di Nino Naso

PATERNO’ (CATANIA) – Dopo il suo coinvolgimento nell’operazione Athena, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania e da quelli della Compagnia di Paternò, l’assessore Salvatore Comis ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di assessore nel comune della Rocca Normanna.

Ecco il contenuto della missiva inviata al sindaco Nino Naso: “È con grande rammarico ma anche con estremo senso a responsabilità che comunico le mie dimissioni dalla carica di assessore pur sapendo della mia assoluta estraneità ai fatti contestatemi e con la consapevolezza e la tranquillità di chi ha fatto sempre e seriamente il proprio dovere”

“Affronterò questa situazione – ha scritto Comis – con grande rispetto e fiducia nell’operato della Magistratura in attesa che la mia posizione venga al più presto chiarita. Ringrazio Lei e tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con attestati di stima e di affetto in questo momento delicato”.