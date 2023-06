Paternò, spaccio di droga dai domiciliari: arrestato

Un ventinovenne è stato portato a Piazza Lanza dai carabinieri: aveva 256 grammi di erba e dosi pronte per lo spaccio

CATANIA. Gli arresti domiciliari non sono bastati a tenerlo fuori dai guai, anzi i carabinieri di Paternò lo hanno visto in giro, sono andati a casa loro e hanno pure trovato oltre 250 grammi di erba. Per questo un ventinovenne catanese è stato arrestato e tradotto al carcere di Piazza Lanza.

L’arresto è stato eseguito dal Nucleo Radiomobile della Compagnia paternese. I militari lo accusano di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione dai domiciliari. Nell’ambito di un servizio di perlustrazione antidroga, una gazzella ha notato tre giovani che stavano parlottando in via Bengasi. Si sono avvicinati e loro, vedendoli, sono riusciti a scappare.

Peccato per loro che i militari avessero riconosciuto il ventinovenne, che peraltro avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per scontare una pena, sempre per spaccio. Per questo sono andati a casa sua e lo hanno trovato in evidente stato di nervosismo.

La perquisizione ha portato a trovare nell’intercapedine di un muro del corridoio 133 dosi di marijuana, singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. In un pensile della cucina, c’era poi un involucro con ulteriori 35 grammi della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 256 grammi.

C’erano poi due bilancini di precisione e la somma di 150 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, che teneva all’interno delle tasche dei pantaloni. L’arresto è già stato convalidato.