Paternò, furto ai danni di una tabaccheria di piazza Indipendenza

L'assalto è avvenuto in piena notte

PATERNÒ – Assalto nella notta ai danni della tabaccheria che si trova al numero 34 di piazza Indipendenza a Paternò. I balordi hanno preso di mira l’attività commerciale utilizzando probabilmente un piede di porco con cui hanno scardinato la saracinesca. Per poi sollevarla ed entrare all’interno per arraffare il bottino che è ancora da quantificare.

Da quanto si apprende avrebbero portato via solo pochi spiccioli. A terra sono rimaste visibili alcune macchie di sangue. Uno dei malviventi, infatti, si sarebbe ferito con il vetro della porta d’ingresso mandato in frantumi.

Sul posto questa mattina, allertati dal proprietario, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile e del Reparto Scientifico della locale Compagnia per i rilievi e le indagini volte a risalire agli autori dell’ennesimo gesto criminoso che si registra in città.

I militari dell’Arma, in merito a quest’ultimo episodio, si stanno avvalendo anche della visione delle immagini registrate da impianti di videosorveglianza dell’esercizio commerciale presso di mira dai ladri e anche di quelli presenti nella zona.