Paternò, incidente all’incrocio: ferite due giovani

Sul posto, 118 e vigili del fuoco

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale la notte scorsa a Paternò, all’incrocio tra le vie Rosolino Pilo e Ferrara. A scontrarsi sono state due auto: una Fiat 500 e una Mercedes. A seguito dello scontro, quest’ultima si è ribaltata su un fianco.

Pesantemente danneggiata anche un’altra macchina: una Mercedes, che era in sosta. Nell’incidente sono rimaste ferite due ragazze. SI tratta della conducente della Fiat 500 e la passeggera della Mercedes.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del Servizio 118 provenienti dalle postazioni di Misterbianco e Adrano. Le malcapitate sono state trasportate negli ospedali di Paternò e Catania. Sono stati i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, mentre ad occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri della Radiomobile della locale Compagnia.