Paternò, ispettore di polizia sventa una rapina: arrestato un pregiudicato

Il rapinatore pretendeva di avere l'incasso di una macellaria

PATERNÒ (CATANIA) – Ha fatto irruzione in una macelleria del centro armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna con l’obiettivo di arraffare l’incasso della giornata. L’uomo, un paternese di 38 anni, ha puntato il coltello contro il cassiere per farsi consegnare il denaro. Ma, proprio in quegli istanti, si trovava in fila alla cassa un poliziotto, che stava facendo la spesa, libero dal servizio.

L’ispettore del Commissariato di Adrano non ci ha pensato due volte ad intervenire. Lo ha fatto per scongiurare pericoli sia per il personale dipendente sia per gli altri clienti. Con uno scatto fulmineo, ha afferrato la mano del rapinatore, riuscendo subito a disarmarlo e a recuperare il coltello.

Le fasi della rapina

Colto di sorpresa, il pregiudicato, già noto per reati contro la persona e il patrimonio, in una prima fase ha tentato di opporsi. Poi è caduto, trascinando con sé il poliziotto. Lui però non ha mollato la presa. E nonostante l’ispettore si fosse più volte qualificato, intimandogli di fermarsi, il rapinatore ha tentato in tutti i modi di divincolarsi.

A quel punto ha anche cercato di colpire il poliziotto con un barattolo di vetro rotto, raccolto per terra.Il poliziotto è riuscito a schivare tutti i colpi, continuando a bloccare l’uomo. Quest’ultimo, dal canto suo, continuava a opporre resistenza e minacciare i clienti, tra cui due bambine, brandendo frammenti di vetro.

Il tentativo di fuga

Per tutelare le persone presenti all’interno dell’attività commerciale, il poliziotto ha cercato di riportare la situazione alla calma, riferendo all’uomo che lo avrebbe lasciato andare se avesse gettato via il barattolo di vetro rotto senza fare del male a nessuno. A quel punto, il rapinatore si è diretto verso l’uscita fuggendo tra le vie del centro di Paternò.

Nonostante le lesioni riportate durante la colluttazione, il poliziotto l’ha rincorso all’esterno e, in una manciata di metri, lo ha raggiunto, afferrandolo alle spalle con forza e bloccandolo definitivamente. Una volta fermato il 38enne, il poliziotto ha subito dato l’allarme ai colleghi in servizio, richiedendo l’intervento della volante del Commissariato di Adrano.

La convalida

Il 38enne paternese è stato arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.Il coltello e il barattolo sono stati sequestrati, mentre il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, per l’arrestato è stato disposto il trasferimento in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. A seguito di quest’ultima al 38enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.