Paternò, l’Albergo Sicilia all’asta: aggiudicato ad una società catanese

Il Bando predisposto dalla Città Metropolitana

PATERNÒ (CATANIA) – Era finito all’asta già in altre occasioni ma senza fortuna. La giornata di ieri è stata, invece, quella giusta. L’Albergo Sicilia, abbandonato e in disuso da anni, è stato venduto. Il Bando predisposto dalla Città Metropolitana di Catania ha visto partecipare un unico offerente che si è automaticamente aggiudicato la struttura.

Chi si è aggiudicato il Bando

La Ceses Srl di Catania ha offerto cinque euro in più rispetto ai poco più di 428 mila euro che era il prezzo fissato a base d’asta. L’associazione aggiudicataria svolge servizi di assistenza sociale residenziale: adesso, scatterà l’iter per l’ufficializzazione dell’assegnazione.

Va ricordato che nel Bando era riportato un vincolo di destinazione turistico alberghiera dell’immobile per la durata di almeno 5 anni.

Per la cronaca, l’edificio ed il terreno attorno sono totalmente da riqualificare e bonificare: se ne occuperà una ditta di Giarre.