 Paternò, lite con sparatoria: due feriti finiti in ospedale
Paternò, lite con colpi di pistola: due feriti finiti in ospedale

Nella zona della chiesa dello Spirito Santo
LE INDAGINI DEI MILITARI
di
PATERNÒ (CATANIA) – Una furiosa lite che ha avuto il culmine con una sparatoria. Le notizie sono ancora frammentarie. Sembrerebbe che a seguito di un acceso alterco sfociato fra più persone, si sarebbe passati alle mani e poi ancora alle armi.

Qualcuno avrebbe tirato fuori una pistola iniziando a sparare. Ci sarebbero due feriti condotti successivamente negli ospedali di Paternò e Catania. Si tratterebbe di due giovani.

Sul fatto indagano i carabinieri della locale Compagnia. I militari dell’Arma si sono recati sul luogo dell’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti che da quando si apprende si sono verificati nella zona della chiesa Spirito Santo.

